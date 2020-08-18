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    إصابة 498 شخص بفيروس كورونا في باكستان خلال اليوم الماضي

    ١٨.٠٨.٢٠٢٠ [١٥‎:٤٩]

    إسلام آباد، 18 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    وفقا للمعلومات الأخيرة، ارتفع عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في باكستان بواقع 498 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة، ليصل الى 289 ألف و215 شخص.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وسائل الاعلام الباكستانية ان 7 مصابين فارفوا حياتهم من هذا المرض، لتصل حصيلة الضحايا الاجمالية الى 6 آلاف و175 مصاب.

    تعافى 13 ألفا و953 مصاب من المرض.

    AZERTAG.AZ :إصابة 498 شخص بفيروس كورونا في باكستان خلال اليوم الماضي
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