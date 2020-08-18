أذربيجان: تسجيل 131 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و159 حالة شفاء وحالة وفاة

باكو، 18 أغسطس / آب، (أذرتاج)

أصيب 131 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم. وتعافى 159 شخص من هذا المرض وتوفي شخص واحد.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 34 ألفا و474 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 32 الفا و201 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 509 مريض ويستمر علاج 1764 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 843 ألف و269 فحص طبي.