نادي طاقة بحر الخزر عقد منتدى B2G

باكو، 19 أغسطس، أذرتاج

نوقشت الأسئلة والاقتراحات من رؤساء الشركات المحلية والأجنبية وممثليها في فترة جائحة فيروس كورونا COVID-19 في "منتدى B2G التقليدي عبر الإنترنت" الذي عقده نادي طاقة بحر الخزر (Caspian Energy Club) بالتعاون مع وزارة الاقتصاد ووكالة تنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة (KOBİA) ودائرة الضرائب الحكومية.

تفيد أذرتاج ان رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Caspian Energy تلمان علييف صرح بهذا.

أشار نائب وزير الاقتصاد نيازي سفروف إلى أنه من أجل تقليل التأثير السلبي لوباء COVID-19 على الاقتصاد الوطني والتوظيف وريادة الأعمال حدد رئيس جمهورية أذربيجان مهام جادة للوكالات الحكومية، أفاد أنه تم اعتماد حزمة من برامج دعم الأعمال قصيرة ومتوسطة الأجل.

وفي معرض إطلاع المشاركين على إجراءات الدعم المتخذة لمنع الآثار السلبية للوباء على الاقتصاد وريادة الأعمال قال نيازي سفروف إن إجراءات الدعم ستتواصل ولفت الانتباه إلى القطاعات ذات الأولوية في فترة ما بعد الوباء.

تحدث النائب الأول لرئيس مجلس إدارة وكالة تنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة ناطق حسنوف عن الدعم المقدم من الدولة للكيانات التجارية المتضررة من الوباء، وخاصة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى العمل الذي قامت به الوكالة في هذا الاتجاه والتدابير المتوقعة مشيراً إلى ضرورة تكييف أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة أنشطتهم مع الظروف التي نشأت في الوقت الحاضر.

ثم أجاب نيازي سفروف وناطق حسنوف على أسئلة رؤساء وممثلي الشركات الأعضاء في نادي طاقة بحر الخزر واستمعا إلى اقتراحاتهم.