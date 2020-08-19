كييف، 19 أغسطس / آب، (أذرتاج) قالت هيئة الإحصاءات الأوكرانية إن حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وأوكرانيا خلال أشهر يناير – يوليو من العام الجاري تجاوز عن 519 مليون دولار. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الأوكرانية أن قيمة المنتجات المصدرة من أذربيجان إلى أوكرانيا خلال 7 أشهر بلغت 273 مليون دولار فيما واستورد البلد من أوكرانيا منتجات قيمتها 246 مليون دولار. يذكر أن أوكرانيا تحتل المركز الثاني في المنطقة ما بعد السوفييت بعد روسيا من حيث حجم التبادل التجاري مع أذربيجان.

AZERTAG.AZ : تجاوز حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وأوكرانيا عن 519 مليون دولار في العام الجاري

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده