كورونا: 1967 إصابة و28 وفاة في أوكرانيا خلال آخر 24 ساعة
AzerTAg.az
١٩.٠٨.٢٠٢٠ [١٣:٣٣]
كييف، 19 أغسطس / آب، (أذرتاج)
ارتفعت حالات الاصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في العاصمة كييف الأوكرانية.
افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الصحة الاوكرانية ان 1967 شخص أصيب بالفيروس التاجي خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل عدد المصابين الاجمالي الى 96 الفا و403 شخص حتى الآن.
ارتفعت حالات الوفاة من مرض كوفيد 19 بواقع 28 شخصا آخر خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل عدد الوفيات الإجمالي بالعدوى الى 2144 شخص.
وسجل أكبر عدد من الإصابات في مناطق لفيف وترانسكارباثيا ودونيتسك وفولين وريفني.
تعافى 49 الفا و737 مصاب تمام وترخصوا.
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