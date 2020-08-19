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    مركز نظامي الكنجوي الدولي يوسع علاقاته الدولية

    ١٩.٠٨.٢٠٢٠ [١٣:٤٨]

    باكو، 19 أغسطس، أذرتاج

    انضم أعضاء معروفون جدد الى مركز نظامي الكنجوي الدولي.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المركز ان بين الأعضاء الجدد غوردون براون رئيس الوزراء البريطاني ورئيس حزب العمل (2007-1997) وهيلين كلارك رئيسة الوزراء النيوزلندية (2008-1999) وأول سيدة رأست البرنامج التنموي للأمم المتحدة (2017-2009) وأمينة قوريب فاكيم أول سيدة انتخبت في منصب رئيس جمهورية مورشيوس (2018-2015) وتسيبي ليفني نائبة رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزيرة الخارجية (2009-2006).

    بعث كل من الرؤساء المشاركون في مركز نظامي الكنجوي الدولي رئيسة جمهورية لاتفيا فايرا فيكي فريبرغ (2007-1999) والنائب الأول لرئيس البنك الدولي إسماعيل سراج الدين (2000-1992) بخطاب الى الأعضاء الجدد اعربوا فيه عن ثقتهم في انهم باعتبارهم اكتسبوا خبرة ونفوذا كبيرا في السياسة الدولية سيساهمون في تعزيز النفوذ الدولي للمركز.

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