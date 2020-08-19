مركز نظامي الكنجوي الدولي يوسع علاقاته الدولية
AzerTAg.az
باكو، 19 أغسطس، أذرتاج
انضم أعضاء معروفون جدد الى مركز نظامي الكنجوي الدولي.
أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المركز ان بين الأعضاء الجدد غوردون براون رئيس الوزراء البريطاني ورئيس حزب العمل (2007-1997) وهيلين كلارك رئيسة الوزراء النيوزلندية (2008-1999) وأول سيدة رأست البرنامج التنموي للأمم المتحدة (2017-2009) وأمينة قوريب فاكيم أول سيدة انتخبت في منصب رئيس جمهورية مورشيوس (2018-2015) وتسيبي ليفني نائبة رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزيرة الخارجية (2009-2006).
بعث كل من الرؤساء المشاركون في مركز نظامي الكنجوي الدولي رئيسة جمهورية لاتفيا فايرا فيكي فريبرغ (2007-1999) والنائب الأول لرئيس البنك الدولي إسماعيل سراج الدين (2000-1992) بخطاب الى الأعضاء الجدد اعربوا فيه عن ثقتهم في انهم باعتبارهم اكتسبوا خبرة ونفوذا كبيرا في السياسة الدولية سيساهمون في تعزيز النفوذ الدولي للمركز.
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