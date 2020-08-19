رفع حد معاملات البطاقات اللاتلامسية في أذربيجان

باكو، 19 أغسطس، أذرتاج

تمت زيادة حد معاملات بطاقات الدفع غير التلامسي في أذربيجان.

أبلغ البنك المركزي أذربيجان وكالة أذرتاج أن أحد الأهداف الرئيسية للبنك المركزي في "برنامج الدولة لتوسيع المدفوعات الرقمية في جمهورية أذربيجان في 2018-2020" الذي صدق عليه الرئيس إلهام علييف بالمرسوم الصادر في 26 سبتمبر 2018 هو إنشاء النظام البيئي الرقمي الذي يتضمن حلول الدفع المبتكرة. ونتيجة للعمل المنجز في السنوات الأخيرة لإنشاء نظام الدفع الرقمي في البلد تم إحراز تقدم كبير في البنية التحتية للدفع بدون تلامس. وبالتالي، فإن 26% من بطاقات الدفع المتداولة (2.3 مليون وحدة) و53% من أجهزة نقاط البيع (29.5 ألف) تدعم حالياً المدفوعات غير التلامسية. للمقارنة كانت هذه الأرقام في نفس الفترة من 2018 7 % (409 ألف وحدة) و 32 % (21 ألف وحدة) على التوالي.

أصبحت الحاجة إلى الرقمنة والمدفوعات غير التلامسية والتجارة الإلكترونية والخدمات المصرفية الإلكترونية أكثر أهمية خاصة في فترة الوباء في أذربيجان، كما هو الحال في جميع البلدان. دفع تفشى الفيروس عن طريق لمس السطح أثناء الجائحة السكان إلى تفضيل المدفوعات غير التلامسية دون لمس السمان لجهاز نقاط البيع. من أجل زيادة فرص الدفع غير التلامسية للسكان أثناء الوباء، تم رفع حدود المعاملات غير النقدية باستخدام البطاقات اللاتلامسية دون إدخال رمز PIN في العديد من البلدان حول العالم. مستفيداً من الممارسة المماثلة رفع البنك المركزي حد المدفوعات غير التلامسية بالبطاقات دون إدخال رمز PIN من 50 إلى 100 مانات. ونتيجة لذلك، تم توسيع الفرص المتاحة للمستهلكين لإجراء عمليات الدفع بدون تلامس على أساس يومي بطريقة أكثر ملاءمة وأسرع وأكثر أماناً.

بموجب استراتيجية توسيع البنية التحتية للبطاقات غير التلامسية في البلد سيواصل البنك المركزي التفاعل مع القطاع المصرفي في المستقبل القريب لدعم المدفوعات غير التلامسية لجميع البطاقات المصرفية ومحطات نقاط البيع.