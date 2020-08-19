  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    ارتفاع عدد المصابين بكورونا في أرمينيا

    ١٩.٠٨.٢٠٢٠ [١٤:٢٤]

    تبليسي، 19 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    ارتفعت حالات الإصابة والوفاة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من جديد في أرمينيا.

    أصيب 210 شخص بالفيروس التاجي في أرمينيا خلال مدة 24 ساعة أخيرة.

    قال مركز الرقابة الوطني الارميني على الامراض في بيان إن البلد فيه 42 ألفا و56 شخص مصاب بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حاليا.

    يذكر أن ارمينيا فارق الحياة فيها حتى الان 833 شخص بسبب عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

    ويخضع حاليا 5 آلاف و748 شخصا للرقابة الطبية الخاصة.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع عدد المصابين بكورونا في أرمينيا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٩.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٤٩]
    153 وفاة من كورونا خلال يوم في ايران
    ١٩.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:٥‎٤]
    إصابة 14500 شخص بفيروس كورونا في بلغاريا
    ١٩.٠٨.٢٠٢٠ [١٥‎:٣٤]
    ارتفاع عدد المصابين بكورونا في رومانيا
    ١٩.٠٨.٢٠٢٠ [١٥‎:١٩]
    إصابة 600 شخص بفيروس كورونا في باكستان خلال اليوم الماضي
    ارتفاع عدد المصابين بكورونا في أرمينيا