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    اجلاء نحو 119 مواطن آخر من جورجيا

    ١٩.٠٨.٢٠٢٠ [١٤:٤٢]

    تبليسي، 19 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    تواصل سفارة أذربيجان في جورجيا إجلاء مواطنينا الذين ما استطاعوا مغادرة هذا البلد جراء المحظورات المفروضة بسبب جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

    أفادت وكالة أذرتاج أن نحو 119 اذربيجاني ودعوا اليوم من امام مبنى سفارة أذربيجان في تبيليسي على متون حافلات خاصة الى منفذ "قيرميزي كوبري" الحدودي.

    يذكر أن جميع المواطنين المغادرين هذه المرة خضعوا للفحص الطبي ولم يكتشف لديهم عن أعراض عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

    أجلت السفارة الأذربيجانية حوالي 2060 أذربيجاني عبر جورجيا خلال الوباء.

    AZERTAG.AZ :اجلاء نحو 119 مواطن آخر من جورجيا
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