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    179 إصابة بكورونا في قيرغيزستان خلال يوم

    ١٩.٠٨.٢٠٢٠ [١٥‎:٠٤]

    بشكيك، 19 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في قيرغيزستان إلى 179 شخص خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل عدد المصابين الاجمالي الى 42 الفا و325 شخص حتى الآن.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الصحة القيرغيزية أن عدد المصابين من بين موظفي المؤسسات الطبية بلغ 3045 موظف.

    بلغ عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ في البلاد شخص خلال الساعات الـ24 الماضية وبلغت حالات الوفاة الاجمالية 1057 مصاب حتى الآن.

    أرسلت منظمة الصحة العالمية 100 جهاز الأكسجين إلى وزارة الصحة في قيرغيزستان.

    استأنفت قيرغيزستان الاتصالات الجوية مع تركيا والإمارات العربية المتحدة.

    AZERTAG.AZ :179 إصابة بكورونا في قيرغيزستان خلال يوم
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