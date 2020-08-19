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    ارتفاع عدد المصابين بكورونا في أوزبكستان

    ١٩.٠٨.٢٠٢٠ [١٥‎:١٣]

    طشقند، 19 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    يستمر عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الزيادة في أوزبكستان.

    ارتفع عدد المصابين بالفيروس التاجي بواقع 660 شخص آخر خلال مدة 24 ساعة أخيرة، ليصل العدد الاجمالي الى 36 ألفا و760 شخص.

    أفادت وكالة أذرتاج ان حالات الوفاة من مرض كوفيد 19 ارتفعت بواقع 5 أشخاص خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل عدد الوفيات الإجمالي بالعدوى الى 245 شخص.

    يتم علاج 4292 شخص في المستشفيات، منهم 411 في حالة حرجة.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع عدد المصابين بكورونا في أوزبكستان
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