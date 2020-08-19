إصابة 600 شخص بفيروس كورونا في باكستان خلال اليوم الماضي

إسلام آباد، 19 أغسطس / آب، (أذرتاج)

وفقا للمعلومات الأخيرة، ارتفع عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في باكستان بواقع 617 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة، ليصل الى 289 ألف و832 شخص.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وسائل الاعلام الباكستانية ان 15 مصابا فارفوا حياتهم من هذا المرض، لتصل حصيلة الضحايا الاجمالية الى 6 آلاف و190 مصاب.

تعافى 13 ألفا و633 مصاب من المرض.