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    ارتفاع عدد المصابين بكورونا في رومانيا

    ١٩.٠٨.٢٠٢٠ [١٥‎:٣٤]

    بوخارست، 19 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في رومانيا بواقع 1014 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة، ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 72 ألفا و208 شخص. وفقد 3074 مصاب حياتهم. تعافى 33 الفا و135 شخص من المرض.

    AZERTAG.AZ : ارتفاع عدد المصابين بكورونا في رومانيا
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