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    جورجيا تستورد 608.3 ألف طن من المنتجات النفطية

    ١٩.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:٠٦]

    تبليسي، 19 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    استوردت جورجيا خلال أشهر يناير- يوليو من العام الجاري 608.3 مليون طن من النفط ومشتقاته بزيادة نسبتها 4.6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اتحاد مستوردي النفط الجورجيين انه زاد الطلب على وقود الديزل. خلال الفترة المشمولة بالتقرير، استوردت جورجيا 295.2 ألف طن من البنزين و313.1 ألف طن من وقود الديزل.

    وانخفضت واردات البنزين بنسبة 1.4 في المائة، بينما زادت واردات وقود الديزل بنسبة 11.1 في المائة.

    AZERTAG.AZ :جورجيا تستورد 608.3 ألف طن من المنتجات النفطية
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