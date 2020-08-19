تسجيل 17 ألفا و841 عقد زواج خلال 6 أشهر
AzerTAg.az
١٩.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:١٢]
باكو، 19 أغسطس / آب، (أذرتاج)
وسجلت فروع ومكتبات تسجيل الأحوال المدنية خلال أشهر يناير – يونيو من العام الجاري 17 ألفا و841 عقد زواج و7 آلاف و107 عقد طلاق ويشكل عدد عقود الزواج لكل 1000 نسمة 3.6 عقود زواج و1.4 طلاق.
وفقا لبيان وزارة الداخلية ودائرة الهجرة الحكومية أن 820 شخص وصل إلى أذربيجان للإقامة الدائمة وغادر 374 شخص إلى البلد.
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