  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    تسجيل 17 ألفا و841 عقد زواج خلال 6 أشهر

    ١٩.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:١٢]

    باكو، 19 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    وسجلت فروع ومكتبات تسجيل الأحوال المدنية خلال أشهر يناير – يونيو من العام الجاري 17 ألفا و841 عقد زواج و7 آلاف و107 عقد طلاق ويشكل عدد عقود الزواج لكل 1000 نسمة 3.6 عقود زواج و1.4 طلاق.

    وفقا لبيان وزارة الداخلية ودائرة الهجرة الحكومية أن 820 شخص وصل إلى أذربيجان للإقامة الدائمة وغادر 374 شخص إلى البلد.

    AZERTAG.AZ :تسجيل 17 ألفا و841 عقد زواج خلال 6 أشهر
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٩.٠٨.٢٠٢٠ [١٨:٠٦]
    تقديم الخدمات في محلها في المطاعم العامة في الهواء الطلق من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 10 مساءً
    ١٨.٠٨.٢٠٢٠ [١٤:٤٥‎]
    ولادة 59 ألفا و356 مولود في أذربيجان خلال أشهر يناير - يونيو
    ١٧.٠٨.٢٠٢٠ [١١:٤٠]
    عدد سكان أذربيجان يبلغ 10 ملايين و95 ألف و894 نسمة
    ١٥‎.٠٨.٢٠٢٠ [١٢:٤٤]
    الداخلية: لا يسمح بالتجمع في المساجد والمزارات وغيرها من دور العبادة والبيوت يوم عاشوراء
    تسجيل 17 ألفا و841 عقد زواج خلال 6 أشهر