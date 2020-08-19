أذربيجان تصدر أكثر من 114 ألف طن من المنتجات النفطية إلى جورجيا خلال 7 أشهر

تبليسي، 19 أغسطس / آب، (أذرتاج)

زادت أذربيجان المنتجات النفطية المصدرة إلى جورجيا. واستوردت جورجيا 114 الف طن من المنتجات النفطية من أذربيجان.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اتحاد مستوردي النفط الجورجيين أن هذا يمثل 18.7 في المائة من إجمالي واردات جورجيا من الوقود.

يقال أن أذربيجان تعد ثاني أكبر مصدر للمنتجات النفطية إلى جورجيا. تحتل روسيا المرتبة الأولى بـ212.8 ألف طن (35 بالمائة) ورومانيا في المرتبة الثالثة بـ110 ألف طن (18.1 في المائة) وتركمانستان في المرتبة الرابعة بـ55.3 ألف طن (9.1 في المائة) وبلغاريا في المرتبة الخمسة بـ46.5 ألف طن.