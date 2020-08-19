صوفيا، 19 أغسطس / آب، (أذرتاج) أصيب 135 شخص جديدة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في بلغاريا خلال مدة 24 ساعة أخيرة. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات في البلاد ان العدد الإجمالى للإصابات وصل إلى 14500 شخص وبلغت حالات التعافى 9442 حالة. وفقد 512 شخص حياتهم.

AZERTAG.AZ : إصابة 14500 شخص بفيروس كورونا في بلغاريا

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