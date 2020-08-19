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    أذربيجان رابعة بين شركاء جورجيا التجارية الخارجية

    ١٩.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:١٧]

    تبليسي، 19 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    كان حجم التبادل التجاري بين جورجيا وأذربيجان 508.5 مليون دولار خلال أشهر يناير – يوليو من العام الحالي.

    أفادت أذرتاج عن بيان الإدارة الوطنية الجورجية للإحصاء أن صحة أذربيجان في حجم التبادل التجاري الجورجي خلال المدة المذكورة بلغت 15.3 في المائة. كانت حصة أذربيجان في حجم التجارة في جورجيا 8.4 في المائة.

    وأصبحت أذربيجان بهذا المؤشر أكبر شريك تجاري رابع لجورجيا بعد تركيا وروسيا والصين.

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