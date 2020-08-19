أذربيجان: تسجيل 146 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و162 حالة شفاء وحالتي وفاة
AzerTAg.az
١٩.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٣٧]
باكو، 19 أغسطس / آب، (أذرتاج)
أصيب 146 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم. وتعافى 162 شخص من هذا المرض وتوفي شخص.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 34 ألفا و620 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 32 الفا و363 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 510 مريض ويستمر علاج 1747 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.
ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 849 ألف و628 فحص طبي.
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