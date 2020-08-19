البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار لـ20 أغسطس
AzerTAg.az
١٩.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٤١]
باكو، 19 أغسطس / آب، (أذرتاج)
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لسعر صرف العملة الوطنية المانات المحدد من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 20 أغسطس / آب.
أفادت وكالة أذرتاج عن البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7000 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من يوم 20 أغسطس / آب.
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