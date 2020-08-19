تقديم الخدمات في محلها في المطاعم العامة في الهواء الطلق من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 10 مساءً

باكو، 19 أغسطس، أذرتاج

بموجب قرار مجلس الوزراء ذي الصلة يسمح بالعمل في الهواء الطلق في مرافق المطاعم العامة اعتباراً من 18 أغسطس 2020.

أعد المراسل المصور لوكالة أذرتاج تقريراً مصوراً من المطاعم العامة العاملة في باكو.

جاء في القرار أنه يتم تقديم الخدمات في محلها للعملاء في مدن باكو وسومغاييت وكنجه وييفلاخ وماسالي وجليل اباد ومينغاتشيفير ومقاطعات أبشيرون وبردعه وساليان وخاتشماز وكورانبوي وكوي كول في مؤسسات المطاعم العامة في الهواء الطلق بما فيها المطاعم والمقاهي ودور الشاي غيرها في الهواء الطلق من الساعة 09:00 إلى الساعة 22:00 (باستثناء استخدام الشيشة وتجمع أكثر من 6 أشخاص على كل طاولة).

يجب اتباع عدد من القواعد الضرورية في مؤسسات المطاعم العامة العاملة في الهواء الطلق أثناء تفشي نوع جديد من وباء فيروس كورونا (COVID-19) من أجل منع حالات الإصابة بالفيروس. على أساس للتشريعات ذات الصلة، يجب أن يكون عدد الزوار في مؤسسات المطاعم العامة العاملة في الهواء الطلق أقل بضعفين من العدد المعمول به وبالتالي، يجب مضاعفة ساحة محددة لفرد. يجب ألا تقل المسافة بين المقاعد في صالات الطعام عن متر واحد في نفس الطاولة ولا تقل المسافة بين الطاولات عن مترين.

عند مداخل ومخارج مرافق تقديم الطعام العامة، يجب تزويد المحلات بمحلول الطهير، بالإضافة إلى وضع الأجهزة المناسبة (موزعات) لاستخدام محلول المطهر وضمان صلاحية هذه الأجهزة للعمل.

يجب إجراء التطهير الوقائي في نهاية كل يوم للعمل والقيام عملية إبادة القوارض مرة واحدة في الشهر في مؤسسات المطاعم العامة العاملة في الهواء الطلق ويجب استخدام خدمات المؤسسات المرخصة للعمل والمتخصصة في هذا المجال. يجب أيضاً اتباع التوصيات الواردة في التعليمات وضع المحاليل المطهرة على كل طاولة.

بالإضافة إلى ذلك، يجب على موظفي مؤسسة المطاعم العامة ارتداء ملابس عمل خاصة إلى جانب اتباع قواعد النظافة الشخصية. لا يُسمح باستخدام الملابس المنزلية اليومية في سير العمل. في الوقت نفسه، يجب استخدام الوسائل الصحية مثل القفازات والكمامات الطبية وغطاء الرأس عند ملامسة الطعام.