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    ارتفاع عدد المصابين بكورونا في أرمينيا

    ٢٠.٠٨.٢٠٢٠ [١٥‎:١٧]

    تبليسي، 20 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    ارتفعت حالات الإصابة والوفاة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من جديد في أرمينيا.

    أصيب 263 شخص بالفيروس التاجي في أرمينيا خلال مدة 24 ساعة أخيرة.

    قال مركز الرقابة الوطني الارميني على الامراض في بيان إن البلد فيه 42 ألفا و319 شخص مصاب بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حاليا.

    يذكر أن ارمينيا فارق الحياة فيها حتى الان 836 شخص بسبب عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

    ويخضع حاليا 5 آلاف و756 شخصا للرقابة الطبية الخاصة.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع عدد المصابين بكورونا في أرمينيا
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