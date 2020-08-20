ارتفاع الواردات من الحليب

باكو، 20 أغسطس / آب، (أذرتاج)

استوردت أذربيجان 6.2 آلاف طن من الحليب خلال 7 أشهر من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك أن قيمة الحليب المستورد بلغت 10.6 مليون دولار.

يذكر أن البلد استورد 5 آلاف طن من الحليب بقيمة 8.1 مليون دولار خلال أشهر يناير – يوليو من العام الماضي.