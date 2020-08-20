ارتفاع الواردات من الحليب
AzerTAg.az
٢٠.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:٠٧]
باكو، 20 أغسطس / آب، (أذرتاج)
استوردت أذربيجان 6.2 آلاف طن من الحليب خلال 7 أشهر من العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك أن قيمة الحليب المستورد بلغت 10.6 مليون دولار.
يذكر أن البلد استورد 5 آلاف طن من الحليب بقيمة 8.1 مليون دولار خلال أشهر يناير – يوليو من العام الماضي.
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