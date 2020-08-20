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    اقتصاد


    انخفاض واردات اللحوم بشكل طفيف

    ٢٠.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:١٤]

    باكو، 20 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    استوردت البلاد 28.6 الف طن من اللحوم خلال أشهر يناير – يوليو من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية ان قيمة اللحوم المستوردة بلغت 51.2 مليون دولار.

    ويذكر أنه تم استيراد 28.8 الف طن من اللحوم بقيمة 43.3 مليون دولار للبلاد في نفس الفترة من العام الماضي.

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