اكتشاف حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وبلاروس

منسك، 20 أغسطس / آب، (أذرتاج)

حجم عمليات التبادل التجاري بين أذربيجان وبلاروس خلال أشهر يناير - يوليو تجاوز عن 131 مليون دولار.

وأشارت هيئة الإحصاء البلاروسية إلى أن قيمة التوريد من بلاروس إلى أذربيجان 64.2 مليون دولار وصادرات أذربيجان إلى بلاروس 66.8 مليون دولار.

يذكر أن قيمة عمليات التصدير والتوريد بين أذربيجان وبلاروس عام 2019 بلغت 227 مليون دولار وذلك أكثر قدر 23 مليون دولار قياسا إلى 2018 السابق.