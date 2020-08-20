جورجيا تخفض من حجم الطاقة الكهربائية الموردة من أذربيجان
AzerTAg.az
٢٠.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:٥٣]
تبيليسي، 20 أغسطس / آب، (أذرتاج)
خفضت جورجيا من حجم الطاقة الكهربائية الموردة من أذربيجان خلال الفترة ما بين يناير – يوليو من العام الحالي.
أفادت أذرتاج أن جورجيا استوردت الطاقة الكهربائية من أذربيجان خلال المدة المذكورة بقيمة 899.7 ألف دولار وذلك اقل بنسبة 31.3 في المائة قياسا إلى الفترة ذاتها من العام الماضي.
كما أن جورجيا صدرت إلى أذربيجان الطاقة الكهربائية بقيمة 31 مليونا و589 ألف دولار.
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