أذربيجان: تسجيل 139 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و148 حالة شفاء
AzerTAg.az
٢٠.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٥٤]
باكو، 20 أغسطس / آب، (أذرتاج)
أصيب 139 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم. وتعافى 148 شخص من هذا المرض.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 34 ألفا و759 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 32 الفا و511 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 510 مريض ويستمر علاج 1738 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.
ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 855 ألف و802 فحص طبي.
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