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    اجلاء 73 مواطنا أذربيجانيا من كازاخستان

    ٢٠.٠٨.٢٠٢٠ [١٨:١٩]

    نور سلطان، 20 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    تجلي القنصلية العامة لأذربيجان في أكتاو دفعة أخرى من مواطني أذربيجان الباقين في كازاخستان.

    تم اجلاء 389 مواطنا أذربيجانيا حتى الآن ما استطاعوا مغادرة من هذا البلد جراء المحظورات المفروضة بسبب جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن القنصلية العامة لأذربيجان في أكتاو أن 73 مواطنا اذربيجانيا آخر ودعوا على متن عبارات "حسن علييف" (3 أشخاص) و"مركوري" (34 شخص) و"البروفسور قوول" (36 شخص) التابعة لشركة "ملاحة بحر الخزر الأذربيجانية".

    يذكر أن جميع المواطنين المغادرين هذه المرة خضعوا للفحص الطبي ولم يكتشف لديهم عن أعراض عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

    AZERTAG.AZ :اجلاء 73 مواطنا أذربيجانيا من كازاخستان
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