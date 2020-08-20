جهاز الهجرة الحكومي يناشد الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية المقيمين في أذربيجان ومواطني البلاد

باكو، 20 أغسطس، أذرتاج

ناشد جهاز الهجرة الحكومي مرة أخرى الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية المقيمين في أذربيجان.

أفادت جهاز الهجرة الحكومي وكالة أذرتاج أنه يجري استقبال الأجانب وعديمي الجنسية ومواطني جمهورية أذربيجان للنظر في طلبات الحصول على جنسية جمهورية أذربيجان وترك الجنسية واستعادة جنسية جمهورية أذربيجان اعتباراً من 20 أغسطس من الساعة 09:00 إلى 18:00 (فترة الغداء من الساعة 13:00 إلى الساعة 14:00) من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة للأسبوع في المكتب المركزي لجهاز الهجرة الحكومي وفي المباني الإدارية لمكاتب الهجرة الإقليمية (باستثناء مكتب الهجرة الإقليمي في باكو).