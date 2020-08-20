وزارة الصحة تطلق تطبيقاً جديداً للهاتف المحمول يسمى بـ"الطبيب بالفيديو"

باكو، 20 أغسطس، أذرتاج

قام مركز الصحة العامة والإصلاحات لوزارة الصحة بالشراكة مع شركة Technologies Ezgil Medical بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بتطوير وإطلاق تطبيق "الطبيب بالفيديو" (Video Doctor) في الهاتف المحمول للاستشارات الطبية عن بعد.

تفيد أذرتاج نقلاً عن المكتب الصحفي لوزارة الصحة أن التطبيق الذي هو نتاج الإطلاق (start-up) التكنولوجي الوطني تم تطويره لتقليل عدد التماسات المباشرة بين العاملين الطبيين والمرضى في فترة جائحة COVID-19 وللرعاية الطبية الجيدة للمواطنين في الوقت المناسب. في نفس الوقت، يتيح هذا التطبيق للمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة والذين يواجهون حالياً صعوبة في الوصول إلى المرافق الطبية البقاء في دائرة الرعاية الطبية.

يعتبر تطبيق "الطبيب بالفيديو" الجديد ملائماً للغاية وسهل الاستخدام لكل من الأطباء والمرضى. بمساعدة التطبيق الجديد يمكن دمج البطاقة الطبية لكل مريض ليس فقط في العيادات العامة، ولكن أيضاً في مرافق المرضى السريريين ويمكن من مراقبة تحسن حالة المرض وعملية الشفاء. بالإضافة إلى ذلك، من الممكن التعرف على جميع الوصفات الطبية التي كتبها الطبيب للمريض.

تجدر الإشارة إلى أنه من خلال تطبيق الهاتف المحمول هذا، يمكن للمريض الاتصال بالطبيب في أي وقت لتحديد موعد أو توضيح الأمور المتعلقة بالعلاج. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمريض الحصول على معلومات حول حالته الصحية الحالية، أي درجة الحرارة والنبض وضغط الدم ومستويات السكر في الدم ومن ثم إرسالها إلى الطبيب الذي يعالجه. يمكن للأطباء بدورهم مراقبة حالة مرضاهم بعد الخروج من المستشفى. بغض النظر عن الموقع، يمكن لأي مستخدم للتطبيق مشاركة المعلومات الخاصة به بسهولة مع أطباء أي عيادة في الخارج من أي مكان في العالم.

يضمن تطبيق "الطبيب بالفيديو" للهاتف المحمول أيضاً أن تكون نتائج الاختبارات ونتائج الأشعة السينية والتطعيمات والمعلومات الأخرى في متناول المرضى دائماً. في الوقت نفسه، يمكن للأطباء الوصول إلى التطبيق في أي وقت وإرسال قاعدة بيانات المريض لبعضهم البعض واستخدام ميزة أخرى مفيدة للتطبيق ومناقشة التشخيص والعلاج عبر الإنترنت.

سيستخدم تطبيق الهاتف المحمول الذي تم اختباره بنجاح في عيادات باكو من قبل المؤسسات الطبية العامة والخاصة الأخرى لرصد وتوفير الرعاية المناسبة لمرضى COVID-19 المعالجين في المنزل. وبالتالي، فإن استخدام "الطبيب بالفيديو" من قبل الأطباء الفرديين يلعب دوراً مهماً في تقليل مخاطر العدوى أثناء االتماس في فترة الجائحة وخاصة بين العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرضى المصابين بأمراض مزمنة عالية الخطورة. في الوقت نفسه، يساعد تطبيق "الطبيب بالفيديو" للهاتف المحمول على تسهيل الوصول إلى الخدمات الطبية. وهذا ينطبق بشكل خاص على وصول المواطنين الذين يعيشون في القرى والمستوطنات النائية في البلاد إلى الرعاية الصحية الجيدة.

من الجدير بالذكر أن تطبيق "الطبيب بالفيديو" للهاتف المحمول الذي تم إطلاقه بالفعل يمكن تحميله بسهولة من Google Play (Play Market) و AppStore على التوالي في أي من أجهزة Android و iOS.