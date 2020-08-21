روبرت حسين الممثل الفرنسي الاذربيجاني الأصل يحصل على جائزة مهرجان كييف السينمائي

باريس، 21 أغسطس، أذرتاج

حصل الممثل الفرنسي الاذربيجاني الأصل روبرت حسين على الجائزة الخاصة لمهرجان كييف الدولي للسينما "مولوديست".

أفادت وكالة أذرتاج ان جائزته سلمت له في حفل رمزي نظم في مكان اقامته بمحافظة فيتل بسبب الوباء العالمي.

ولد روبيرت حسين من أم اوكرانية كانت عازفة البيانو وأب أذربيجاني. إن مسرحية "بارس نوتر دام" التي لعب بطولتها في عاصمة فرنسا عام 1978 تفرج عليها أكثر من 580 شخص.

يعتبر مهرجان "مولوديست" الدولي للسينما في كييف احد اهم المهرجانات في العالم. يعمل هذا المهرجان منذ عام 1970 وتعرض فيه الأفلام القصيرة والطويلة وكذلك أفلام منتجة من قبل الطلاب.