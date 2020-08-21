مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الاذربيجاني ووزيرة الدولة البريطانية

باكو، 21 أغسطس / آب، (أذرتاج)

جرت في 20 أغسطس مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف ووزيرة الدولة البريطانية لشؤون أوروبيا وأمريكا ويندي مورتون.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الأذربيجانية ان وزيرة الدولة البريطانية ويندي مورتون هنأت جيهون بايراموف بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية.

أجرى الطرفان تبادل الآراء حول مختلف جوانب العلاقات القائمة بين البلدين، كذلك آفاق تطوير العلاقات الثنائية.

أطلع الوزير جيهون بايراموف الجانب الآخر على الاستفزاز العسكري للقوات المسلحة الأرمنية في اتجاه منطقة طوفوز على الحدود الأذربيجانية الأرمينية ابتداء من 12 يوليو هذا العام.

وشددت ويندي مورتون بدورها على أهمية تخفيف التوترات في المنطقة.

كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.