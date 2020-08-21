الاذربيجاني منير محمدزاده رئيسا لممثلية اليونيسف في أوزبكستان

طشقند، 20 أغسطس، أذرتاج

تم تعيين الاذربيجاني منير محمدزاده رئيسا لممثلية منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف في أوزبكستان.

أفاد المراسل الخاص لأذرتاج ان محمدزاده كان نائب رئيس ممثلية اليونيسف في أوزبكستان قبل هذا التعيين ورأس برامج التنسيق داخل المنظمة وفي اطار منظومة منظمة الأمم المتحدة.

كذلك سبق ورأس قسم التعاون الدولي في ديوان موكل حقوق الانسان في أذربيجان وعمل في المناصب المهمة المعنية بحقوق الانسان وسياسة الشباب ومسائل التنمية وحقوق الطفولة لمدة 20 عاما.

الى جانب أذربيجان وقيرغزستان، عمل محمدزاده في المكاتب الإقليمية لليونيسف في أوروبا وآسيا المركزية ومولدوفا ونيبال. تخرج في جامعة موسكو المفتوحة الحكومية وحصل على درجة الماجستير في حقوق الطفل في جامعة فريبورغ السويسرية. تتكلم بطلاقة باللغات الروسية والانجليزية والتركية.