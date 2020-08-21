الرئيس إلهام علييف يتفقد سير اعمال انشاء محطة "قوبو" الكهربائية
AzerTAg.az
٢١.٠٨.٢٠٢٠ [١٢:٠١]
باكو، 21 أغسطس (أذرتاج)
تفقد الرئيس إلهام علييف سير أعمال انشاء محطة "قوبو" الكهربائية بطاقة 330/220/110 كيلوفولت مع طاقة النقل بقوة 1000 ميجاوات.
أفادت وكالة اذرتاج ان الرئيس أرسى حجر الأساس لمحطة "قوبو" الكهربائية بطاقة 385 ميجاوات أيضا.
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