شركة روسية تريد التعاون مع الجانب الاذربيجاني في بيع مستلزمات الوقاية ضد كورونا
AzerTAg.az
٢١.٠٨.٢٠٢٠ [١٣:٤٥]
باكو، 21 أغسطس (أذرتاج)
ناشد صندوق ترويج التصدير والاستثمارات في أذربيجان (اذبرومو) رجال الاعمال.
أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن اذبرومو ان شركة "كوربوراسيا روسخيمزاشيتا" الروسية تريد التعاون مع الجانب الاذربيجاني في بيع مستلزمات الوقاية الفردية في مكافحة فيروس كويد 19. يمكن الراغبين في التعاون الاتصال باذبرومو.
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