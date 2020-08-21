  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    شركة روسية تريد التعاون مع الجانب الاذربيجاني في بيع مستلزمات الوقاية ضد كورونا

    ٢١.٠٨.٢٠٢٠ [١٣:٤٥‎]

    باكو، 21 أغسطس (أذرتاج)

    ناشد صندوق ترويج التصدير والاستثمارات في أذربيجان (اذبرومو) رجال الاعمال.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن اذبرومو ان شركة "كوربوراسيا روسخيمزاشيتا" الروسية تريد التعاون مع الجانب الاذربيجاني في بيع مستلزمات الوقاية الفردية في مكافحة فيروس كويد 19. يمكن الراغبين في التعاون الاتصال باذبرومو.

    AZERTAG.AZ :شركة روسية تريد التعاون مع الجانب الاذربيجاني في بيع مستلزمات الوقاية ضد كورونا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢١.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:٥‎٢]
    زيادة الواردات من الفواكه والخضروات
    ٢١.٠٨.٢٠٢٠ [١٥‎:٤٧]
    الجمارك تكشف حجم الشاي المستورد إلى البلد خلال الـ7 أشهر
    ٢١.٠٨.٢٠٢٠ [١٥‎:٤٢]
    مناقشة فرص التعاون التجاري بين أذربيجان ومدينة ونتشو الصينية
    ٢٠.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٢٢]
    حجم التبادل التجاري الخارجي في أذربيجان يبلغ 11.7 مليار دولار
    شركة روسية تريد التعاون مع الجانب الاذربيجاني في بيع مستلزمات الوقاية ضد كورونا