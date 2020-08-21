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    كورونا: 2106 إصابة و23 وفاة في أوكرانيا خلال آخر 24 ساعة

    ٢١.٠٨.٢٠٢٠ [١٥‎:٣٤]

    كييف، 21 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    ارتفعت حالات الاصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في العاصمة كييف الأوكرانية.

    افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الصحة الاوكرانية ان 2106 شخص أصيب بالفيروس التاجي خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل عدد المصابين الاجمالي الى 100 الف و643 شخص حتى الآن.

    ارتفعت حالات الوفاة من مرض كوفيد 19 بواقع 23 شخصا آخر خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل عدد الوفيات الإجمالي بالعدوى الى 2207 شخص.

    وسجل أكبر عدد من الإصابات في مناطق لفيف وترانسكارباثيا ودونيتسك وفولين وريفني.

    تعافى 51 الفا و78 مصابا تماما وترخصوا.

    AZERTAG.AZ :كورونا: 2106 إصابة و23 وفاة في أوكرانيا خلال آخر 24 ساعة
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