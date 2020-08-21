إصابة 513 شخص بكورونا في باكستان خلال اليوم الماضي
AzerTAg.az
٢١.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:١٦]
إسلام آباد، 21 أغسطس / آب، (أذرتاج)
ارتفع عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في باكستان بواقع 513 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة، ليصل الى 290 ألف و958 شخص.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وسائل الاعلام الباكستانية ان 8 مصابين فارفوا حياتهم من هذا المرض، لتصل حصيلة الضحايا الاجمالية الى 6 آلاف و209 مصاب.
تعافى 11 ألفا و945 مصاب من المرض.
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