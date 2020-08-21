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    ارتفاع حصيلة ضحايا كوفيد 19 في بيلاروس

    ٢١.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:٣٨]

    مينسك، 21 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    أصيب 69 ألفا و950 شخص بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في بيلاروس.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الصحة البيلاروسية ان 67 ألفا و929 مصاب منهم تعافوا بالعلاج وتوفي 627 مصاب.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع حصيلة ضحايا كوفيد 19 في بيلاروس
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