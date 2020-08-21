زيادة الواردات من الفواكه والخضروات
AzerTAg.az
٢١.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:٥٢]
باكو، 21 أغسطس / آب، (أذرتاج)
استورد إلى البلد خلال 7 أشهر من العام الجاري 206.1 ألف طن من الفواكه والخضروات.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك أن قيمة الفواكه والخضروات المستوردة إلى البلد بلغت 124 مليون دولار.
يذكر أن حجم الفواكه والخضروات المستورد إلى البلد في العام الماضي بلغ 184.3 ألف طن بقيمة 113 مليون دولار.
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