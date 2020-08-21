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    فرنسا: 30480 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا

    ٢١.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٣٠]

    باريس، 21 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    ارتفعت حصيلة ضحايا عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في فرنسا الى 30 الفا و480 شخص.

    أفادت وكالة أذرتاج أن حالات المصابين بالفيروس التاجي بلغت بواقع 4771 شخص آخر خلال الساعات الـ24 الماضية ، ليصل عدد المصابين الإجمالي الى 18 ألفا و638 شخص.

    4748 مريضا في حالة خطيرة. وتم تسجيل 19 ألفا و969 وفاة في المستشفيات و10 آلاف و511 حالة وفاة في دور رعاية المسنين.

    AZERTAG.AZ :فرنسا: 30480 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا
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