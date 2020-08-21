أذربيجان: تسجيل 162 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و171 حالة شفاء وحالتي وفاة

باكو، 21 أغسطس / آب، (أذرتاج)

أصيب 162 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم. وتعافى 171 شخص من هذا المرض وتوفي شخصان.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 34 ألفا و921 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 32 الفا و682 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 512 مريض ويستمر علاج 1727 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 861 ألف و788 فحص طبي.