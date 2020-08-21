البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار لـ24 أغسطس

باكو، 21 أغسطس / آب، (أذرتاج)

نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لسعر صرف العملة الوطنية المانات المحدد من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 24 أغسطس / آب.

أفادت وكالة أذرتاج عن البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7000 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من يوم 24 أغسطس / آب.