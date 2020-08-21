الرئيس إلهام علييف: اليوم تهتم أكبر شركات الطاقة في العالم بإنتاج الطاقة المتجددة في أذربيجان

باكو، 21 أغسطس / آب، (أذرتاج)

تفقد الرئيس إلهام علييف اليوم سير أعمال انشاء محطة "قوبو" الكهربائية بطاقة 330/220/110 كيلوفولت مع طاقة النقل بقوة 1000 ميجاوات وأرسى حجر الأساس لمحطة "قوبو" الكهربائية بطاقة 385 ميجاوات أيضا.

تعرض وكالة اذرتاج بعض النقاط من كلمة الرئيس في هذا الحدث: "أعتقد أن الوضع الاقتصادي في أذربيجان خلال سبعة أشهر من هذا العام على ما يرام، انخفض الاقتصاد بنسبة 2.8 في المائة فقط. ويجب أن نأخذ في الاعتبار أن أسعار النفط قد انخفضت، مما كان له تأثير سلبي على تنميتنا الاقتصادية. في الوقت نفسه، نتيجة لاتفاقية "أوبك +" انخفض إنتاجنا. ولكن، تطور القطاع الصناعي، بما في ذلك الصناعة غير النفطية، والذي بلغ 13 في المائة في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري. هذه هي حقائق أذربيجان اليوم.

نحن نستخدم إمكانات طاقتنا ويجب أن نستخدمها إلى أقصى حد. يسعدنا أن تهتم أكبر شركات الطاقة في العالم اليوم بإنتاج الطاقة المتجددة في أذربيجان وقد تحقق هذا الاهتمام بالفعل. في بداية العام، تم التوقيع على الوثائق ذات الصلة مع شركتين عالميتين كبيرتين فيما يتعلق ببناء محطات طاقة شمسية وطاقة الرياح بسعة 440 ميغاوات".