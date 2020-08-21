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    المرضى باعراض خفيفة للفيروس لا ينقلون العدوى للآخرين عملياً بعد 10 أيام

    ٢١.٠٨.٢٠٢٠ [٢١:٢٨]

    باكو، 21 أغسطس، أذرتاج

    هناك آراء مختلفة حول فترة عزل المرضى الذين يتعافون من عدوى فيروسية. حتى أنه هناك نظريات تؤكد أن الفيروس يمكن أن يصيب خلال فترة ما يصل إلى 35-90 يوماً.

    تفيد أذرتاج أن هذا البيان صدر عن أخصائي الأمراض المعدية في المستشفى المركزي للعاملين في النفط فروخ سديروف في المؤتمر الصحفي المنعقد في مقر العمليات لدى مجلس الوزراء في 21 أغسطس.

    وأضاف قائلاً: "ومع ذلك تدل الدراسة العالمية التي أجرتها المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض، فإن المصابين الذين تظهر عليهم اعراض خفيفة للمرض لا ينقلون العدوى للآخرين بعد 10 أيام، والمصابون الذين تظهر عليهم اعراض شديدة للمرض بعد 20 يوماً، لا ينقلون العدوى للآخرين عملياً، وبالتالي يوصون باتخاذ إجراءات العزل". يتم ارسال المرضى إلى المنزل بعد إتمام العلاج الكامل.

    AZERTAG.AZ :المرضى باعراض خفيفة للفيروس لا ينقلون العدوى للآخرين عملياً بعد 10 أيام
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    المرضى باعراض خفيفة للفيروس لا ينقلون العدوى للآخرين عملياً بعد 10 أيام