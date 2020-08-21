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    لا أسباب جادة لاتخاذ قرار حول إعادة تشديد نظام الحجر الصحي

    ٢١.٠٨.٢٠٢٠ [٢١:٣٤]

    باكو، 21 أغسطس، أذرتاج

    يجري الانتقال إلى التخفيف المرحلي لاجراءات الحجر الصحي. والهدف هنا تحقيق السيطرة على عدد الإصابات والوضع الصحي الوبائي.

    تفيد أذرتاج أن رئيسة القسم لاتحاد "طبيب" ياقوت قاراييفا صرحت بهذا في المؤتمر الصحفي المنعقد في مقر العمليات لدى مجلس الوزراء.

    وقالت ياقوت قاراييفا: "إننا نرى نزعة لزيادة عدد الإصابات اليومية. لذلك، ستتم مناقشة بعض القرارات. رغم وجود زيادة حالات الاصابة، فإن الوضع تحت السيطرة".

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