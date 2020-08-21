فقدان حاستي الذوق والشم يعد من الأعراض المميزة لكوفيد 19

باكو، 21 أغسطس، أذرتاج

كثيراً ما تتغير أعراض كوفيد 19 بناءً على بيانات منظمة الصحة العالمية والمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض. لكن الأعراض الأكثر شيوعاً اليوم هي الحمى والسعال الجاف والضعف. تثير هذه الأعراض الثلاثة الشكوك حول الاصابة بكوفيد 19. وتعد الشكوى الثانية الأكثر شيوعاً هي آلام الجهاز الهضمي والغثيان والقيء وآلام العضلات وفقدان الشهية والصداع والتهاب الحلق.

تفيد أذرتاج أن الأخصائي في الأمراض المعدية في المستشفى المركزي لعمال النفط فروخ سديروف صرح بهذا في المؤتمر الصحفي المنعقد في مقر العمليات لدى مجلس الوزراء في 21 أغسطس.

وفي رأيه فإن الفقدان المفاجئ لحاستي الذوق والشم يكون أكثر شيوعاً عند الحديث عن الأعراض المميزة للمرض: "حتى في بعض البلدان، يُنصح المرضى الذين يعانون من هذه الأعراض بأن يعاملوا مباشرة كمرضى كوفيد 19. تشمل أمراض الجهاز التنفسي الأخرى الالتهاب المزمن في جيوب الأنف والجبهة وقد تسبب الأنفلونزا أيضاً تغيرات في التذوق والرائحة ولكن اختفاءهما التام هو السمة المميزة لـكوفيد 19. لذلك يوصى باستشارة الطبيب بمجرد أن تشعر بهذه الأعراض.