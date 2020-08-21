ياقوت قاراييفا: الاستعدادات مستمرة بشكل جاد لموسمي الخريف والشتاء

باكو، 21 أغسطس، أذرتاج

يعتبر الوباء حالة الطوارئ حول العالم بأسره. ولا يمكن أن يكون نظام الرعاية الصحية في اي بلد في العالم على استعداد تام لمواجهة وباء. في هذه الحالة، تتم تعبئة جميع العاملين الصحيين بغض النظر عن تخصصهم. لقد كنا في هذا الوضع منذ 6-7 أشهر ماضية. يوجد عدد كبير من أطباء الأمراض المعدية وهم أول من ينضم إلى عملية مكافحة الوباء. عُقد العديد من الدورات التدريبية في كل من العاصمة والمقاطعات وانضم الأطباء من تخصصات أخرى إلى هذه العملية. هذه ممارسة مقبولة عالمياً. حاليا، التدريبات جارية في المقاطعات.

تفيد أذرتاج أن رئيسة القسم لاتحاد "طبيب" ياقوت قاراييفا في المؤتمر الصحفي المنعقد في مقر العمليات لدى مجلس الوزراء.

وقالت إن الاستعدادات مستمرة بجدية لموسمي الخريف والشتاء. "مع انخفاض عدد المرضى، أغلقت بعض مستشفيات الأوبئة وأعطيت الكادر الطبي استراحة للاستعداد للموسم المقبل وهناك خطط لهذا الموسم. كما ندعو الموظفين لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للاستعداد لموسمي الخريف والشتاء".