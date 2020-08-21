فلوريان زينجستشميد: الهند سوق مهمة للسياحة الأذربيجانية

باكو، 21 أغسطس، أذرتاج

الهند هي سوق مهمة للسياحة الأذربيجانية.

تفيد أذرتاج أن هذا البيان صدر عن الرئيس التنفيذي لمكتب السياحة الأذربيجاني (ATB) فلوريان زينجستشميد في الحدث الافتراصي الجاري بين حوالي 30 ممثلاً للسياحة من أذربيجان والهند في 21 أغسطس.

وأشار إلى أن التشابه بين ثقافة وتاريخ وتقاليد أذربيجان والهند يعزز العلاقات السياحية بين البلدين.

تحدث فلوريان زينجستشميد عن مشاركة ATB في معارض SATTE وOTM ، بالإضافة إلى التعاون مع وسائل الإعلام الهندية. ودعا ممثلي صناعة السياحة الهندية لحضور الحدث الذي سيعقد في أكتوبر من هذا العام تحت عنوان “Travel Business Azerbaijan”.

حضر هذا الحدث الذي نظمته السفارة الهندية في أذربيجان ورابطة منظمي الرحلات الهنود (IATO) أيضاً رئيس جمعية منظمي الرحلات السياحية الهندية بروناب ساركار والسفير الهندي لدى أذربيجان بافيتلونغ فانلالفافنا.

وانتهى الحدث بجلسة أسئلة وأجوبة مع عروض تقديمية حول مواضيع مختلفة.