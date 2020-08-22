أذربيجان: تسجيل 184 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و160 حالة شفاء و3 وفيات

باكو، 22 أغسطس / آب، (أذرتاج)

أصيب 184 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم. وتعافى 160 شخص من هذا المرض وتوفي 3 أشخاص.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 35 ألفا و105 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 32 الفا و842 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 515 مريض ويستمر علاج 1748 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 868 ألف و345 فحص طبي.