الرئيس إلهام علييف يهنئ رئيس تركيا بمناسبة اكتشاف اكبر حقل الغاز الطبيعي في تاريخ تركيا

باكو، 22 أغسطس (أذرتاج).

بعث رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ببرقية تهنئة الى رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان بمناسبة اكتشاف اكبر حقل الغاز الطبيعي في تاريخ تركيا.

افادت وكالة أذرتاج ان الرئيس إلهام علييف قال في البرقية ان تركيا اتخذت خطوة مهمة أخرى في مجال أمنها الطاقوي. اشار الرئيس الى ان استغلال حقل الغاز سيعطي أرباحا لشعب تركيا الشقيقة. كما ان ا كتشاف هذا الحقل يظهر مدى امكانيات صناعية لتركيا وقوتها المتزايدة.

أكد في البرقية ان اذربيجان وتركيا تنفذان بنجاح مشاريع الطاقة والنقل العملاقة منذ السنين الطويلة. إن مشاريع باكو-تبيليسي-جيهان وباكو-تبيليسي-ارضروم وتاناب وباكو-تبيليسي-قارس تفتح فرصا جديدة لبلدينا وشعبينا وتعزز الشراكة بين اذربيجان وتركيا تعزيزا أكثر.

أعرب الرئيس إلهام علييف عن أمله في نجاح المشاريع الاستكشافية الاخرى التي تنفذها تركيا حاليا. "تسرنا انجازات تركيا الشقيقة كانجازاتنا. أثق في استمرار المزيد من تطوير وتعزيز الاخوة والصداقة بين اذربيجان وتركيا"، حسبما قال الرئيس.

وتمنى الرئيس الاذربيجاني للرئيس رجب طيب أردوغان موفور الصحة ودوام النجاحات ولشعب تركيا الشقيقة دوام الاستقرار والرفاه.